شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" ادھشت العالم بانوثتھا الصاخبھ وحسنھا الفر #1740;د ... شاھدو ملكة جمال السعود #1740;ة ... ھذا الجمال الطب #1740;عي اذا قالو جمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "صور" ادھشت العالم بانوثتھا الصاخبھ وحسنھا الفرید ... شاھدو ملكة جمال السعودیة ... ھذا الجمال الطبیعي اذا قالو جمال

اقتحمت خبیرة التجمیل السعودیة یارا النملة، عالم الشھرة من خلال عملھا في عالم المكیاج والموضة؛ حیث فتحت الأبواب أمام المرأة

للظھور في أي مجال.

فقط، إلا أنّھا استطاعت أن

وقد أشعلت یارا مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل بصورھا خاصة وأنھا تبلغ من العمر 24 عاماً

تخطف الأنظار إلیھا، ورشحھا بعض المعلقین على صورھا لتكون أجمل فتاة سعودیة للعام 2019.



یارا النملة في سطور :

، كانت من بین الفتیات السعودیات اللاتي طمحن لیك ّن من بین أشھر

یارا ابراھیم النملة، اسمھا الكامل، وتبلغ من العمر 24 عاماً

الفتیات في المملكة العربیة السعودیة، وفي العالم العربي.

تألقت النملة في عالم المكیاج والموضة، وفي مجال الأكسسوارات؛ حیث تقوم بنشر كل جدید على صفحتھا الخاصة في موقع

إنستقرام.

ودشن رواد مواقع التواصل ھاشتاغ "یارا النملة أجمل سعودیة"، وأثارت جدًلا بین مؤید ومعجب بإطلالتھا؛ حیث انتقدھا الفریق

الآخر متھماً إیاھا بالجرأة واعتبرھا مخالفة للعادات والتقالید.

وكان ھاشتاق النملة من أكثر الترندات تداولاً على "تویتر" السعودیة خلال الساعات الماضیة.

وعلى الرغم من حداثة سنّھا إلا انّھا استطاعت أن تخطف الأنظار إلیھا.

ومن أبرز التعلیقات التي تلقتھا النملة على إنستقرام:

"ما شاء الله محظوظ اللي بیاخذھا، ھذا الجمال الطبیعي إذا قالوا جمال".

وقالت إحدى المعلقات: "تبارك الله والجمال والذوق توب التوب".

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