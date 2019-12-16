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عدن - ياسمين التهامي - "صور" مفاجأة صدمت الجميع بعد الكشف عن هويته ودوافع الجريمة ... أول صور لقاتل قريبتي الرئيس السوري بشار الأسد بعد القبض عليه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صور قاتل الشابتين اللتين تجمعهما صلة قربى برئيس النظام السوري، وهما هبة جبور، 24 عاماً، وشقيقتها نور جبور، 14 عاماً. ووفقاً للعربية نت ، فإن القاتل الذي ألقي القبض عليه مساء السبت، يدعى وئام زيود، من مواليد 1990، في منطقة الغاب، بمحافظة حماة، في وسط البلاد، وهو ضابط في شرطة النظام، كما أظهرت بطاقته الشخصية العسكرية التي نشرتها مواقع موالية لرئيس النظام السوري. جديد اب برس : Advertisements تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة وأوضح باسل جبور الأسد، قريب القتيلتين، أن القاتل حاول الفرار إلى تركيا، وأنه كان يستعد لدخولها، السبت، حسب تأكيده. وفي تفاصيل مقتل قريبتي الأسد، فقد قام وئام زيود، بالهجوم على منزلهما، فجر الجمعة، مرتديا قناعاً لإخفاء هويته، وبعد تحطيمه بعض نوافذ المنزل، دخل المكان وأطلق النار على جميع من فيه، فقتل خطيبته هبة، ثم شقيقتها الصغرى، نور، وعاجل شقيقهما بإطلاق النار عليه، إلا أنه لم يفارق الحياة، ولا يزال في العناية المركزة . وذكرت مصادر عديدة، أهلية وإعلامية، بأن القاتل أقدم على فعلته، بسبب قيام خطيبته بفسخ الخطوبة منه، مما حدا به إلى الانتقام غيرة وحقداً.

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