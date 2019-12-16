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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الهدية الضخمة ... هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ... تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان ... والدة أمير قطر الشيخة موزة

كشفت صحيفة "Sözcu" التركية، علاقة الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بـ"المشروع المجنون" في تركيا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن والدة أمير قطر الشيخة موزة افتتحت، في 8 من تشرين الثاني 2018، شركة استثمار سياحي برأس مال 100 ألف ليرة تركية في منطقة باشاك شهير.

جديد اب برس :

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وأوضحت أن الشيخة موزة تملك 45.45% من الشركة، بينما زوجة نائب رئيس الوزراء السابق عبد الله بن حمد العطية، منيرة بنت ناصر المسند تمتلك 31.82%، وشانا ناصر المسند تملك 22.73%.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية شراء الأرض تمت في 27 من كانون الأول 2018، وبلغ سعر شراء الأرض في تلك الفترة بين 12 و13 مليون ليرة تركية. وتبلغ قيمة الأرض اليوم حوالي 20 إلى 25 مليونًا

وبحسب "Sözcu"، فإن مخطط الإعمار يظهر أن الأرض المباعة تقع في قرية داخل منطقة Arnavutköy، وهي أرض زراعية مؤلفة من 136 جزيرة و39 قطعة أرضية.

جدير بالذكر أن فكرة قناة إسطنبول بدأت عندما تحدث عنها الرئيس التركي، في نيسان 2011، إذ أطلق عليها خلال خطاباته مشروع العصر أو المشروع المجنون، ووجه بالمضي قدمًا في تنفيذها عام 2019.