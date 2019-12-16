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عدن - ياسمين التهامي - عن اليمن و دول الخليج ... توقعات مرعبه لعراف يمني

توقعات أحد المتنبئين والعرافين اليمنيين الذي يرفض الظهور في وسائل الإعلام أو حتى الإشارة اليه أو النقل عنه ويكتفي بكشف توقعاته للمقربين منه حيث يقول أنه ورث علم التوقعات من جده الذي صدقت معظم توقعاته خلال العقود الماضية منها الوحدة اليمنية وحرب صيف 1994م وكذلك احداث 2011م و2017م وقد تمكنا من الحصول على بعض توقعاته لعام 2020م

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