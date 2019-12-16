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صنعاء - ياسمين الخيامي - أمير قطر الشيخ تميم يباغت الجميع ويرفع رأية التحدي في وجه الامارات ويعقد صفقة ضخمة مع الشرعية صعقت كل الاماراتيين

2019/12/16 الساعة 10:42 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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