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صنعاء - ياسمين الخيامي - امام مسجد يصعق جميع المصلين ويسقط من على المنبر قبل ان يبدأ خطبة الجمعة ..شاهد ما حدث له وأرعب كل المصلين وانقلب المسجد رأسا على عقب

2019/12/16 الساعة 10:23 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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