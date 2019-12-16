الحديدة.. أحياء التحيتا السكنية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، واستهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، مستخدمة القذائف المدفعية والأسلحة المختلفة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات قصفت الأحياء السكنية المكتضة بالسكان جنوب مركز مدينة التحيتا بقذائف الهاون الثقيل عيار 82 بشكل عنيف ، وتساقطت عدداً من القذائف بالقرب من منازل المواطنين ومزارعهم ..

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وأضافت المصادر، أن المليشيات شنت عمليات قصف متواصلة طالت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف ، واستهدفتها بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5..

وأكدت المصادر قيام عناصر المليشيات بعمليات قنص واستهداف بالأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا طالت المزارعين المارة في الطرقات المؤدية إلى مزارعهم جنوب المديرية.

وارتكبت مليشيات الحوثي جرائم إنسانية بحق المواطنين في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، موقعة مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف المدنيين خلال فترة الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 ، دون أن تلتزم المليشيات بأي من بنودها ، في ظل صمت أممي ودولي تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات والتصعيد اليومي للحوثيين.