مشروع "مسام": نزع 5822 لغماً حوثياً منذ بداية ديسمبر الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مصدر مسؤول في المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، أمس الأحد 15 ديسمبر /كانون الأول 2019م، انتزاع آلاف الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية قبيل دحرها من عدة مناطق في المحافظات المحررة.



وقال ‏مدير عام مشروع ‎مسام "أسامة القصيبي"، إن الفرق الميدانية للمشروع نزعت منذ بداية شهر ديسمبر ولغاية يوم 12 منه 5822 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

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وتابع "القصيبي"، إن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 1286 لغماً وذخيرة غير منفجرة

وبين، أن الفرق الميدانية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر 884 ذخيرة غير منفجرة و21 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى نزع 372 لغماً مضاداً للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد.

ولفت "القصيبي" إلى أن إجمالي ما تم نزعه من قبل الفرق الميدانية للمشروع منذ انطلاقه ولغاية يوم 12 ديسمبر بلغ 117216 لغماً وذخيرة غير منفجرة، في الوقت ذاته تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية من زراعة الألغام والعبوات الناسفة في عدة مناطق، وغالبيتها في الساحل الغربي والضالع