خاص.. مدراء عموم مكاتب تعز المحسوبين على الإخوان لا يحملون مؤهلات لشغل وظائفهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، بأن مدراء العموم في المحافظة المحسوبين على الإخوان لا يحملون مؤهلات لشغل وظائفهم.



وبينت مصادر "الخليج 365"، أن "المحاصصة جريمة الاحزاب ومظلة للفساد والمفسدين وهي السبب في ذلك".

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر، بأن مدراء عموم مكاتب الشباب والرياضة ، والثقافة ، والمغتربين " المحسوبين علي جماعة الإخوان " لا يحملون أي مؤهلات دراسية تؤهلهم لشغل وظائفهم القيادية ، وبأنهم من خارج موظفي السلك الحكومي".

وأضافت بأن مدير عام الإعلام بالمحافظة حديث التوظيف، وبأنه لم يسبق له التدرج بالوظيفة العامة.

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وأكدت المصادر الموثوقة وبالأدلة بأن بعضا من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بتعز المحسوبين علي جماعة الإخوان بتعز " لا يحملون أي مؤهلات دراسية تؤهلهم لشغل وظائفهم القيادية ، وبأنهم من خارج موظفي السلك الحكومي".

وبحسب المصادر ، فهم مدير عام الشباب والرياضة - أيمن المخلافي، ومدير عام الثقافة - عبد الخالق سيف، ومدير عام المغتربين - نشوان نعمان الذبحاني.

وأضافت، بأن مدير عام الإعلام بالمحافظة - نجيب قحطان - حديث التوظيف" كونه توظف في العام 2011م ، وبأنه لم يسبق له التدرج بالوظيفة العامة.

وطالبت المصادر، إعتماد معيار وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ،وبعدم المحاصصة في الوظيفة العامة.