لماذا يموت كثير من المختطفين في سجون المليشيا بعد الإفراج عنهم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

يتعرض السجناء لتعذيب عنيف في سجون مليشيا الحوثي، ويموت بعضهم متأثرا بالتعذيب.



غير أن الغريب في الأمر هو موت كثير من السجناء أو المختطفين بعد أيام قليلة من الإفراج عنهم.

وُسجلت خلال شهر، ثلاث حالات وفاة لمختطفين بعد خروجهم من سجون المليشيا.

أولى تلك الحالات، للأكاديمي عبد الحكيم قباطي، ابن خال وزير السياحة اليمني، محمد عبد المجيد قباطي، والذي توفي متأثرا بالتعذيب الوحشي الذي تعرض له.

وثانيها، حالة التربوي محمد عبده حسن الجحدري، الذي فارق الحياة بعد أيام على خروجه من أحد سجون المليشيا بصنعاء.

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أما ثالثها، فلشخص من عمران، أخرج من السجن ليتعالج في المستشفى، بعد إلحاح أهله، ليفارق الحياة قبل العودة إلى السجن.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددا غير قليل ممن خرجوا من تلك السجون، في صفقات تبادل أسرى أو غيرها، فارقوا الحياة في وقت لاحق.

في السياق، لا يستبعد متابعون التصفية البطيئة للمفرج عنهم من سجون المليشيا، من خلال حقنهم بمواد قاتلة، أو دسها في الطعام.

ويضيف المتابعون، أن ما يجري غير طبيعي، فمن يفارقون الحياة بعد خروجهم من سجون المليشيا أكثر ممن يفارقون الحياة داخل تلك السجون.

ويضيف المتابعون: الموت نتيجة للتأثر بالتعذيب وارد، لكن أن يكون أكثر في المفرج عنهم، فهذا يضع أكثر من سؤال، لأن هؤلاء لديهم فرصة لمتابعة وضعهم الصحي بعد خروجهم من السجن.

ويختم المتابعون حديثهم بالقول: من غير المستبعد أن تقوم المليشيا بذلك، فلديها سجل حافل في استخدام هذه الوسيلة لتصفية من تراهم خصوما أو معارضين لسياستها، كما حدث مع الصحافي الاستقصائي، محمد عبده العبسي، الذي قتل بأول أكسيد الكربون.