صنعاء.. وفاة مختطف بعد أيام على خروجه من أحد سجون الحوثيين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر حقوقية يمنية، وفاة معتقل سابق في سجون الحوثيين، بعد أيام من الإفراج عنه في عملية تبادل أسرى بوساطات محلية.
وبينت المصادر أن التربوي “محمد عبده حسن الجحدري”، والذي كان يعمل مدرساً في منطقة السبعين بالعاصمة صنعاء، توفي بعد أيام من الإفراج عنه من معتقلات الحوثي في عملية تبادل أسرى حوثيين بمعتقلين مدنيين.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات اختطفت التربوي الجحدري وقامت باخفائه وتعذيبه لأكثر من عامين قبل أن تطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى ليقضي بعدها بعدة أيام.
ورصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب تعرض لها معتقلون ومختطفون في سجون مليشيات الحوثي تسببت في وفاة نحو 140 سجيناً
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