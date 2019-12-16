منظمة حقوقية تتهم مليشيا الحوثي باختطاف وإخفاء 35 فتاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة حقوقية، اليوم الأحد، أنها رصدت اختطاف أكثر من 35 فتاة خلال الفترة القليلة الماضية، في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثيين منذ أواخر العام 2014م.



واتهمت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام، قيادات في المليشيا بالتورط في اختطاف بعضهن، وذلك من خلال مليشيات نسائية.

وتابعت المنظمة، أن تصاعد ظاهرة اختطاف الفتيات والطالبات في مناطق سيطرة الحوثيين، تمثل سابقة خطيرة وغير مسبوقة تمس المجتمع اليمني ككل، مشددة على ضرورة التحرك الدولي السريع لوقف هذه الجرائم والممارسات التي تنفذها مليشيات نسائية تابعة للحوثيين.

ولفتت الى أن اختطاف الفتيات يأتي "للضغط على أسرهن.. ولحسابات أخرى لم تعرف بعد"، وأن مكان احتجازهن وإخفائهن مجهول حتى اليوم.

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ونقلت المنظمة عن مصادر بمحافظة المحويت قولها، إن عددا من الفتيات بمدينة الطويلة "كن يتعلمن التفصيل وخياطة الملابس عند إحدى معلمات الخياطة في محل للخياطة، بعد إعطائهن مادة مخدرة -غير معروفة- ونقلهن إلى بيت للدعارة ثم نقلهن إلى السجن بعد ذلك".

وقال والد إحداهن "إن ابنته المختطفة تم نقلها من بيت الدعارة إلى سجن في صنعاء مع ثلاثين مختطفة أخرى من مناطق مختلفة" وما زالت مختطفة حتى الآن.

وأشارت المنظمة إلى اختطاف 3 فتيات يومي السابع والثامن من ديسمبر الجاري في صنعاء، "منهن فتاتان شقيقتان الكبرى 18سنة والصغرى 13 سنوات، في حي الأعناب بصنعاء، وهن في طريقهن للعمل في حي النهضة المجاور".

والثالثة طفلة في الثامنة من عمرها خطفت من أمام منزلها في منطقة معين، ووفقا لشهود عيان "أن الخاطفات ميليشيا نسائية يتبعن جماعة الحوثي".

وأشار بيان المنظمة إلى مداهمة عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي معهدا للغات في منطقة حدة يوم الاثنين 9 ديسمبر/ كانون أول 2019، واختطاف نساء يعملن في المعهد، مشيراً إلى قيام سلطات الحوثيين ممثلة بمدير البحث الجنائي التابع لها في صنعاء، بـ"تلفيق تهما لهن، مخلة بالشرف والأخلاق، من بينها تهمة الدعارة، لتبرير عملية الاختطاف والإخفاء القسري".

يشار إلى أن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كانت قد تحدثت في تقرير لها عن اختطاف المليشيات الحوثية لأكثر من 160، وإحالة 55 منهن للمحاكمة بعد تلفيق تهم الدعارة والتقاط صورهن، في حين ذكر تقرير لمنظمة سام عن اختطاف أكثر من 300 امرأة وإخفائهن في سجون سرية واتهامهاً بالدعارة، مؤكدة تعرضهن لانتهاكات جسيمة وتعذيب جسدي وجنسي، إضافة إلى ابتزاز ذويهن وطلب فدية مالية كبيرة