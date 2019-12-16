شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 مختطفين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أصدرت الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، أمس الأحد، حكما بإعدام 4 من المختطفين المحتجزين في سجون المليشيا.

Advertisements وأكد المحامي عبدالمجيد صبرة المتخصص بمتابعة قضايا المختطفين لدى المليشيات أن المحكمة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بشعبتها الاستئنافية أيدت حكماً ابتدائياً سابقاً قضى بالإعدام "تعزيراً" بحق أربعة من المختطفين لدى الجماعة، بتهمة "التخابر وإعانة العدوان". ووفق المحامي صبرة فإن الأربعة الذين قضت المحكمة الخاضعة للحوثيين بإعدامهم هم محمد هادي ظافر وعلي محمد علي الحسيني وأحمد ضيف الله الحمزي وعبد المجيد عبد الحميد محمد علوس. ويتعرض المختطفون في سجون المليشيا لتعذيب نفسي وجسدي بشكل وحشي

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