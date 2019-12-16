شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تقتل زوجها بعد تصويره لعلاقتهما الحميمية"شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتلت زوجة مصرية زوجها؛ إثر اكتشافها أنه يلتقط صورها أثناء العلاقة الحميمة، لإذلاها وتهديدها حال طلبت الطلاق.
وفي التفاصيل ورد بلاغ لمباحث 6 أكتوبر يفيد بوصول موظف بمستشفى المنيل (31 سنة)، جثة هامدة إلى المستشفى
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وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.
وبالتحقيقات تبين أن الزوجة الثلاثينية قتلت زوجها بطعنه بسبب وجود خلافات دائمة بينهما واعتدائه عليها بالضرب، وقد طلبت منه الطلاق أكثر من مرة إلا أنها علمت مؤخرًا بقيامه بتصويرها خلال جماعها لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى.
وتوجهت الزوجة إلى مطبخ الشقة وأحضرت سكينًا وسددت له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
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