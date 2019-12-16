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أسباب كثرة التبول عند الرجال ليلا

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عدن - ياسمين التهامي - يشكو أغلب الرجال والشباب مع دخول فصل الشتاء، هي عدم مقدرتهم على التحكم في البول ليلاً، وعدم السيطرة على أنفسهم.

وتبين أت إصابة الرجال بمجموعة من الأمراض منها تضخم البروستاتا الحميد، وهو عرَض شديد الشيوع بين كل الفئات خاصة كبار السن، لأن الغدة في هذه الحالة تتضخم تضخماً سرطانياً حميداً، ومع تقدم الرجل في العمر، فإن عملية التبول تصبح صعبة لضغطها الشديد على الغدة.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ونستعرض أبرز العوامل التي تسبب التهاب غدة البروستاتا، والتي لا بد من الابتعاد عنها، من أهمها: كثرة مشاهدة المثيرات الجنسية من أفلام وصور إباحية، وممارسة العادة السرية منذ سن مبكر وبإسراف شديد، والإثارة بدون قذف في كثير من الأحيان، وهو أمر يحدث لدى الكثير من الشباب ويُعدّ من أخطر الأسباب،  الإفراط في الجماع بين المتزوجين بشكل غير مقنن، وعدم التبول قبل وبعد الجماع من أهم العوامل المساعدة للإصابة، وآخرها  في شرب الكافيين الموجود في المياه الغازية والقهوة والشاي والشوكولاتة والمنبهات بأنواعها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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