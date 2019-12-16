شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بارز في “الشرعية يدعو اليمنيين والأحزاب للالتفاف حول الحوثيين ويصفهم بـ”حماة الوطن” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن – المساء برس| دعا أحد أبرز أعضاء مجلس الشورى التابع للحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي “الشرعية” وعضو مؤتمر الحوار الوطني إلى الالتفاف حول جماعة “أنصار الله” وسلطات صنعاء واصفاً “الحوثيين” بأنهم “حماة الوطن والوحدة” وأنهم من “سيأدبون قليلي الأدب” في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي.

وشن القيادي الجنوبي علي حسين البجيري هجوماً لاذعاً على حكومة هادي المنفية خارج اليمن، متهماً إياها بالتفريط بسيادة الوطن وبيعها مقابل ثمن تم قبضه مسبقاً، داعياً في عدة تغريدات على حسابه بتويتر إلى التفاف اليمنيين حول “الحوثي” كونه “أصبح الحامي للوطن وللوحدة”.

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وقال البجيري “اتضح الآن الأعداء الحقيقيين للشعب اليمني وأمام هؤلاء الأعداء على اليمنيين ان يلتفوا حول الحوثي فهو من سيؤدب قليلي الأدب رغم خلافنا معه إلا أنه أصبح الحامي للوطن وللوحدة بعد أن بانت نوايا الأشرار اتفاوضوا مع الحوثي وايران مباشرة ووجهوا سلاحكم إلى صدور اعداءكم فالشعب اليمني يموت”.

كما طالب البجيري إلى ضرورة إجراء حوار يمني يمني وترك الحزبية جانباً، واصفاً البلاد بأنها باتت في أيدي “شياطين الرياض وأبوظبي”، محذراً من تشرذم البلاد وأنه لن يبقى لا شمال ولا جنوب، وقال البجيري “لابد من حوار يمني يمني لايستثني احد الإصلاح المؤتمر الحوثي الحراك الجنوبي الاشتراكي وكل المكونات اليمنية في الشمال والجنوب نترك الحزبية جانبآ حتى نخرج اليمن وننتزعها من أيادي شياطين الرياض وابوظبي مالم اليمن سيتشرذم لا الشمال سيبقى شمال ولا الجنوب سيبقى جنوب الأعداء وضحت نواياهم

وكان البجيري قد شن هجوماً لاذعاً ضد “الشرعية” رغم كونه مسؤولاً بارزاً فيها، حيث يشغل منصب عضو مجلس الشورى، وكتب البجيري في تغريدة سابقة على حسابه الرسمي بتويتر متهماً قيادة “الشرعية” بأنها باعت الوطن والكرامة والسيادة وقبضت الثمن، جاء ذلك تعليقاً على ما شهدته المحافظات الجنوبية خلال الأيام القليلة الماضية من عودة لتصاعد التوتر من جديد، وقال البجيري “لامبرر لما يجري في اليمن إلا أن القيادة اليمنية قد قبضت الثمن وباعت الوطن والكرامة والسيادة، اذا لم يثبت خلال أيام معدودة العكس فالسكوت على مايجري أصبح لايطاق وسكوت هذه القيادة إلى هذه الدرجة أصبح مشكوك فيه أمام العالم كله اما الشعب اليمني فقد أصبح يشعر انه بدون قيادة”.