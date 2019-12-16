شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اللواء جواس يخرج عن صمته وينشر صور تؤكد اختطاف السيد لشخصية جنوبية بارزة وتصفيات عنصرية ومناطقية تستهدف ابناء " أبين وشبوة " "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر اللواء " جواس " قائد محور العند العسكري قائد اللواء "131مشاه" تغريدة مرفقة بصور تبرز انتهاكات ذات طابع مناطقي بالجنوب . جديد "الخليج 365" Advertisements " "الخليج 365" " ينشر نص التغريدة : " التصفيات العنصرية والمناطقية التي يمارسها ابناء يافع والضالع ضد شبوة وأبين مرفوضة . عصابة صالح السيد اليافعي و4 أطقم وشيول وبوكلين قاموا بدك هنجر تابع للشخصية الاجتماعية سالم باراس العولقي وساوته بالأرض،دوار الكراع بعدن، باراس تعرض لأختطاف من أجل التوقيع على بيع أرضية الهنجر ورفض"

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