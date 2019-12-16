شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قطر تفاجئ الجميع وتكشف حقيقة مفاوضاتها مع الامارات وشروط فك الحصار "تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لم تخض بعد محادثات مع الإمارات بغية إنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج، لكن هذا الحوار قد ينطلق في المستقبل المنظور.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وصرح آل ثاني الذي يتولى أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "بلومبرغ"، أمس السبت، أن مشاورات تجري بين قطر والسعودية، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في سبيل تخفيف المأزق الأصلي أتاح للدولتين إقامة خط اتصال مباشر.

ورجح الوزير القطري إمكانية إطلاق مفاوضات مماثلة مع الإمارات في المستقبل بغية إنهاء الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أوائل صيف عام 2017.

وقال: "نتفاوض حاليا مع السعودية، ونعتقد أننا سننظر إلى ما تبقى من المسائل العالقة في مرحلة لاحقة"، مقرا في الوقت نفسه بأن اتفاق مصالحة بين الدوحة والرياض لا يلوح في الأفق لحد الآن.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إعلان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عبر "تويتر"، أن الأنباء عن المفاوضات السرية بين الدوحة والرياض بدون الدول الثلاث الأخرى المشاركة في مقاطعة قطر (الإمارات والبحرين ومصر) هي مجرد "تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

المصدر: بلومبرغ