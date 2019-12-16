لن تصدق كيف حدث ذلك..."حادث غريب" حمار يقتل 3 شبان في السعودية"شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - تسبب حمار سائب في انقلاب سيارة على طريق بمحافظة “بلقرن” في السعودية، ما أدّى لمقتل 3 شبان . وظهر الحمار فجأة على الطريق أمام سيارة “هوندا أكورد” التي كانت تقل الشبان الثلاثة مما تسبب في اصطدامهم به. جديد "الخليج 365" Advertisements وطالب المواطنون والسكان، المسؤولين بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السائقين من الظهور المفاجئ للحيوانات السائبة، مثل الجمال والكلاب الضالة.

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