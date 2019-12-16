شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد” فيديو مثير لشاب وفتاة في السعودية يحدث ضجة.. طلب منها خلع العباءة وحدث ما حدث: “نحن في زمن الترفيه” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بموقع التواصل مقطعا مصورا أحدث ضجة كبيرة في السعودية، لشاب يطلب من فتاة متبرجة خلع العباءة التي ترتديها فوق ملابسها لتستجيب له ثم يتبادلا الحديث واللمس في مشهد مثير أحدث ضجة كبيرة.

الفيديو الذي نشره الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب على صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه، أظهر شاب يدخل على فتاة كاشفة عن شعرها لكنها ترتدي عباءة، ليطلب منها الشاب خلع عباءتها قائلا:” “نحن في زمن #الترفيه.. انتهى زمن العباية”

جديد "الخليج 365"

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لتستجيب له الفتاة على الفور وتخلع العباءة لتظهر ملابسها الضيقة والمثيرة، ثم يتبادلا الحديث عن التطوروالتحرر المزعوم في السعودية وأن زمن العباءة قد انتهى وهو يمسك بيدها ويقبلها في مشهد فجر غضب السعوديين.

وعبر العديد من النشطاء في تعليقاتهم عن صدمتهم من وصول الأمور في المملكة لهذا المنحى الخطير بزعم التحرر والانفتاح، فيما اشار آخرون إلى أن هذا المشهد تمثيلي وفريق ثالث رجح أنه خارج المملكة أساسا.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.