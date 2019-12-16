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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد : أول صور لقاتل قريبتي الرئيس السوري بشار الأسد بعد القبض عليه .. ومفاجأة صدمت الجميع بعد الكشف عن هويته ودوافع الجريمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صور قاتل الشابتين اللتين تجمعهما صلة قربى برئيس النظام السوري، وهما هبة جبور، 24 عاماً، وشقيقتها نور جبور، 14 عاماً. ووفقاً للعربية نت ، فإن القاتل الذي ألقي القبض عليه مساء السبت، يدعى وئام زيود، من مواليد 1990، في منطقة الغاب، بمحافظة حماة، في وسط البلاد، وهو ضابط في شرطة النظام، كما أظهرت بطاقته الشخصية العسكرية التي نشرتها مواقع موالية لرئيس النظام السوري. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : أول صور لقاتل قريبتي الرئيس السوري بشار الأسد بعد القبض عليه .. ومفاجأة صدمت الجميع بعد الكشف عن هويته ودوافع الجريمة وردنا الان.. رد ناري من العميد طارق صالح .. على قيادي حوثي عبر تويتر وبكلمة واحدة فقط شاهد.. ردة فعل “محمد عبده” بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه! وردنا الان.. النيابة العامة توجه بالقبض على “فتاة وشاب ” ظهرا في مقطع فيديو مسيء للقيم الدينية مغترب يقدم على جريمة مروعة هزت السعودية وكل دول الخليج بعد اقدامه على هذا العمل الفاضح والمحرم شرعا مع طفلتين داخل دورة المياه لا تقرب هذه الوجبة ولا تتناولها ابدا على الريق لأنها تسبب لك عجز جنسي وتجعلك غير قادر على ممارسة العشرة الزوجية وتصيبك بمرض خطير Advertisements عــــــــاجل..مرسوم ملكي يقصم ظهر كل المواطنين السعوديين ومناشدات عاجلة من المواطنين للملك بالتراجع عنه والغائه ( نص المرسوم الذي ارعب كل سعودي ) شاهد الفيديو الصادم ..شاب هائج يباغت حسناء في غرفتها ويخلع عبائتها ويمنعها من الصراخ ويقوم بهذا العمل العمل القذر والمحرم شرعا ورد للتو... سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتصدر بيان هام .. بعد الفضيحة المدوية للمنتجات الإماراتية السامة والمسرطنة (صور صادمة) ورد للتو ..السعودية تباغت الانتقالي بهذا الاجراء الصادم وعيدروس الزبيدي يجن جنونه ويتوعد السعودية بعمل سيجعلها تندم ورد للتو ..مصادر عمانية تؤكد ان السلطان قابوس في حالة موت سريري وتكشف السبب الصادم الذي يمنع الاعلان رسمبا عن وفاته ( تفاصيل خطيرة ) وأوضح باسل جبور الأسد، قريب القتيلتين، أن القاتل حاول الفرار إلى تركيا، وأنه كان يستعد لدخولها، السبت، حسب تأكيده. وفي تفاصيل مقتل قريبتي الأسد، فقد قام وئام زيود، بالهجوم على منزلهما، فجر الجمعة، مرتديا قناعاً لإخفاء هويته، وبعد تحطيمه بعض نوافذ المنزل، دخل المكان وأطلق النار على جميع من فيه، فقتل خطيبته هبة، ثم شقيقتها الصغرى، نور، وعاجل شقيقهما بإطلاق النار عليه، إلا أنه لم يفارق الحياة، ولا يزال في العناية المركزة . وذكرت مصادر عديدة، أهلية وإعلامية، بأن القاتل أقدم على فعلته، بسبب قيام خطيبته بفسخ الخطوبة منه، مما حدا به إلى الانتقام غيرة وحقداً.

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