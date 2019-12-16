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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. رد ناري من العميد طارق صالح .. على قيادي حوثي عبر تويتر وبكلمة واحدة فقط

اتهم القيادي في جماعه الحوثيين حسين العزي العميد طارق محمد صالح قائد الوية حراسة الجمهورية بتلقي تمويل مالي لتنفيذ عمليات اغتيال ضد عناصر وقيادات حزب الاصلاح في تعز ومأرب وشبوة.

وقال العزي في تغريدة له ان طارق صالح طلب تمويلا اماراتيا لتنفيذ ذلك.

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واضاف بالقول :"طارق طلب تمويل خطتين إحداها للقضاء ع الإصلاح في تعز كما يتوهم والأخرى لتصفية واغتيال قيادات الاصلاح في مارب وشبوة.

الامارات اعتمدت الاولى ووسعت الثانية بشراكة الانتقالي لتشمل بقية المناطق المحتلة

ترددت في نشر هذه المعلومة ولكن اعتقد آن الأوان لأن نسهم في حقن الدم حتى

ولوكان إخوانيا.

ورد طارق محمد صالح على تغريدة العزي بكلمة جدتك.