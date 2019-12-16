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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. ردة فعل “محمد عبده” بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد عبده وهو على المسرح في إحدى حفلاته الأخيرة، وهو يحرج أحد معجبيه من حضور الحفلة.

وأظهر مقطع الفيديو الفنان محمد عبده خلال تقديمه باقة من أغنياته، حيث لاحظ أن هناك معجبًا بين الحضور يقوم بتنظيف أنفه بإصبعه بطريقة مستفزة ما أجبر “عبده” على التعليق ونبهه من القيام بهذه الحركة المقززة بين الحضور بطريقة لطيفة.

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شاهد.. ردة فعل “محمد عبده” بعدما رأى أحد الحضور ينظف أنفه بإصبعه!

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