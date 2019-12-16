مصرع قيادي حوثي بجبهة كرش بعملية نوعية (اسم وتفاصيل)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لقي قائد جماعة الحوثي في جبهة كرش مصرعه والذي يعد من أبرز قيادات المليشيات وقتل وأصيب أيضا عدد آخر بنيران القوات الجنوبية في مواجهات عنيفة دارت ليل الأحد/ الاثنين.

Advertisements وقال مصدر عسكري "أن معارك شرسة دارت في جبهة كرش، وأفشلت قوات اللواء الخامس دعم وإسناد، بقيادة مختار النوبي، محاولات الحوثيين استعادة جبل الغريب وكبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة". وقتل قائد جماعة الحوثي في جبهة كرش المدعو أبو عبدالله العمراني واثنين من مرافقيه وسقط 7 جرحى على الأقل خلال محاولة فاشلة لاقتحام موقع الغريب في جبهة حمالة. وأضاف المصدر "إن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد دفعت تعزيزات كبيرة إلى الخطوط الأمامية في جبهة كرش الحدودية بين لحج وتعز".

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