مصرع القيادي الأبرز والذي تعتمد عليه للحوثيين بعملية نوعية (اسم وتفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اعلان جديد من البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن ورد الان : أقوى سيناتور جمهوري يباغت الجميع ويعلن من قطر تغير كل شيء مع السعودية .. ويوجة نصيحة عاجلة إلى ولي العهد السعودي طهران تتحدث عن وقف لإطلاق النار ومسقط تكشف عن تقدم وتحسن (تفاصيل) شاهد : تمادي اماراتي خطير وانتهاك صارخ للسيادة .. محافظ سقطرى يكشف للرئيس تفاصيل ماحدث في المطار ومن تم تهريبهم (صور وتفاصيل)

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