شاهد بالفيديو : محمد جميح يفاجئ عبد الملك الحوثي ويثير جنون يحيي الراعي ويثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر

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عدن - ياسمين التهامي - اعلان جديد من البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن ورد الان : أقوى سيناتور جمهوري يباغت الجميع ويعلن من قطر تغير كل شيء مع السعودية .. ويوجة نصيحة عاجلة إلى ولي العهد السعودي مصرع القيادي الأبرز والذي تعتمد عليه للحوثيين بعملية نوعية (اسم وتفاصيل) طهران تتحدث عن وقف لإطلاق النار ومسقط تكشف عن تقدم وتحسن (تفاصيل)

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