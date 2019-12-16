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صنعاء - ياسمين الخيامي - لا تقرب هذه الوجبة ولا تتناولها ابدا على الريق لأنها تسبب لك عجز جنسي وتجعلك غير قادر على ممارسة العشرة الزوجية وتصيبك بمرض خطير

حذر استشاريوا التغذية العلاجية، من تناول الأطعمة المصنعة والمحفوظة وكذلك بعض أنواع الفاكهة والخضراوات والتي أكدت العديد من الدراسات أضرارها والتي تسبب الضعف الجنسي وعدم القدرة على المعاشرة بالاضافة الى الإصابة بمرض السرطان، والملفت للنظر أننا نتناولها يوميا غير مهتمين بخطورتها وأضرارها على حياتنا. وأهم هذه الأطعمة والتي تتلخص في 7 مأكولات هي: -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عــــــــاجل..مرسوم ملكي يقصم ظهر كل المواطنين السعوديين ومناشدات عاجلة من المواطنين للملك بالتراجع عنه والغائه ( نص المرسوم الذي ارعب كل سعودي ) شاهد الفيديو الصادم ..شاب هائج يباغت حسناء في غرفتها ويخلع عبائتها ويمنعها من الصراخ ويقوم بهذا العمل العمل القذر والمحرم شرعا ورد للتو... سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتصدر بيان هام .. بعد الفضيحة المدوية للمنتجات الإماراتية السامة والمسرطنة (صور صادمة) ورد للتو ..السعودية تباغت الانتقالي بهذا الاجراء الصادم وعيدروس الزبيدي يجن جنونه ويتوعد السعودية بعمل سيجعلها تندم شاهد بالفيديو..الشرعية تباغت لجميع وتكشر عن انيابها وتلقن القوات الاماراتية في الجنوب درسا لاينسى سيجعل كل جندي اماراتي يبكي ويتمنى العودة لبلاده ( فيديو) شاهد أول ظهور تلفزيوني.. عائلة الضابط السعودي الشمراني تقلب كل الموازين وتنسف كل الروايات السابقة وتكشف وصية ابنها المكتوبة قبل وفاته شاهد بالفيديو ..سعودي يجاهر بالمعصية مع شابة حسناء..ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم) عاجل وهااااام ...السلطات السعودية تحذر الجميع من عدم التسجيل في منصات الرصد واخر مهلة بعد غد الاربعاء والغرامة 100 الف ريال Advertisements ورد للتو ..زوجة شقيق البشير تثير الرعب والهلع وتخيف كل السجانين بعد قيامها بهذا العمل داخل السجن ( شاهد ماذ فعلت ) خطير جدا ..الانتقالي يرعب كل ابناء المحافظات الشمالية ويصدر توجيهات صارمة للحزام الامني بتنفيذه فورا ودون تاخير وردنا الان ...اغتيال رئيس الوزراء معين عبد الملك بطريقة مروعة ودون استخدام سلاح فتاك ( شاهد كيف تم اغتياله بطريقة خسيسة لا تخطر على بال احد ) الشيخة موزة والدة أمير قطر تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ( شاهد الهدية الضخمة ) ورد للتو..الشرعية تزف لليمنيين خبر كارثي ومدمر صعق كل اليمنيين في المناطق المحررة وغير المحررة لأنهم اسواء من الحرب ومن صواريخ التحالف شاهد بالفيديو ..محمد جميح يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنون يحيي الراعي ويثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر ( فيديو مخجل ) ورد للتو ..مصادر عمانية تؤكد ان السلطان قابوس في حالة موت سريري وتكشف السبب الصادم الذي يمنع الاعلان رسمبا عن وفاته ( تفاصيل خطيرة ) 1- البطاطس المقرمشة: حيث تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح والمواد الحافظة، إلى جانب مادةacrylamide الموجودة أيضا في السجائر والتي تساعد بشكل كبير على تكون وانتشار الخلايا السرطانية. 2-سمك المزارع: لأنه يحتوي على أدوية مضادة للالتهابات ومواد كيماوية مسرطنة، لذا ينصح باختيار الأسماك التي تم اصطيادها من الطبيعة مباشرة. 3- المشروبات الغازية: بسبب احتوائها على صبغات ملونة وكميات كبيرة من النكهات والمواد المصنعة كيماويا، بالإضافة إلى المعلبات بشتى أنواعها. 4- الزيوت المهدرجة: يتم تصنيعها لتبدو أجمل وألذ، لذا ينصح باستخدام الزيوت من مصادر محلية معروفة والابتعاد عن الماركات العالمية المعلبة. 5- منتجات الطحين الأبيض، إذ يستخدم حاليا غاز الكلورين لتبييض الدقيق عوضا عن طحنه كما كان يتم في السابق. 6- السكر المصنع: يستخدم حاليا في معظم المأكولات المصنعة، لذا ينصح باستخدام العسل وسكر جوز الهند أو السكر العضوي والتمر بدلا منه لتفادى تكون مسببات السرطان. 7-الإكثار من الثمار غير العضوية كالتفاح والبرتقال والعنب والتوت، إذ تحتوي على مواد قاتلة للحشرات ورواسب مواد كيماوية تضر بالإنسان، وتؤدى إلى الإصابة بالخلايا السرطانية.

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