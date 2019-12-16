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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــــــــاجل..مرسوم ملكي يقصم ظهر كل المواطنين السعوديين ومناشدات عاجلة من المواطنين للملك بالتراجع عنه والغائه ( نص المرسوم الذي ارعب كل سعودي )

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