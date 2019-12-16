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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..السعودية تباغت الانتقالي بهذا الاجراء الصادم وعيدروس الزبيدي يجن جنونه ويتوعد السعودية بعمل سيجعلها تندم

كشفت مصادر في العاصمة المؤقتة عدن أن السعودية منعت عودة اللواء شلال علي شايع إلى عدن.

ودانت مكونات القوى الجنوبية هذه الخطوة الاستفزازية في بيان هام جاء نصه كالتالي:

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ورد للتو ..السعودية تباغت الانتقالي بهذا الاجراء الصادم وعيدروس الزبيدي يجن جنونه ويتوعد السعودية بعمل سيجعلها تندم

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في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ ثورتنا الجنوبية التحررية التي كان من أبرز مفجريها القائد شلال علي شائع وفي الوقت الذي تقوم الشرعية بكل ما تستطيع من إرهاب في عدن وكل مدن الجنوب لعرقلة تنفيذ بنود اتفاق الرياض والذي زادت حدته في الأيام الأخيرة مستغلة غياب القائد شلال علي شائع قاهر الإرهاب والذي قضى عليه في عدن منذ توليه إدارة امن العاصمة عدن وفي ظل صمت من الطرف الذي يسانده القائد شلال وهو المجلس الانتقالي الجنوبي يقوم التحالف بمنع وعرقلة عودة القائد شلال شائع إلى العاصمة عدن والذي كان من المقرر عودته قبل ثلاثة أيام ثم تم التأجيل إلى اليوم الأحد ليتم منعه أيضاً يومنا هذا الأحد من العودة.

لهذا فإننا في مكونات الثورة الجنوبية ندين ونستنكر منع القائد شلال شائع قائد المقاومة الجنوبية من العودة ونحذر من مغبة غضب شعبي وتظاهرات عارمة في عموم الجنوب نحن والتحالف في غنى عنها ونطالب التحالف العربي بالسماح الفوري لعودة القائد شلال شائع.

صادر عن مكونات الثورة الجنوبية:

- مجلس الحراك الثوري

- الحركة الشبابية والطلابية لتحرير واستقلال الجنوب

- المجلس الأعلى للحراك

- اتحاد شباب الجنوب

- حركة شباب عدن

- المجلس الأعلى للمقاومة الجنوبية.