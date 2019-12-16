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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..الشرعية تباغت لجميع وتكشر عن انيابها وتلقن القوات الاماراتية في الجنوب درسا لاينسى سيجعل كل جندي اماراتي يبكي ويتمنى العودة لبلاده ( فيديو)

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