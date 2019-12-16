تفاصيل مادار في لقاء الزبيدي وقائد قوات الأمن الخاصة للشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مكتبه بالعاصمة عدن، العميد فضل باعش، قائد قوات الأمن الخاصة، عدن، لحج، أبين.

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واستعرض اللقاء الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب، بما فيها قوات الأمن الخاصة بقيادة العميد فضل باعش.

وأشاد الرئيس الزُبيدي، بالجهود التي بذلها العميد فضل باعش للحفاظ على هذا الجهاز الأمني وانحيازه ووقوفه مع إرادة أبناء شعبه الجنوبي ضد المخططات التي كانت تُرسم لاستخدام قوات الأمن الخاصة لمواجهة الإرادة الجنوبية.

وأكد الرئيس القائد أن جميع الأجهزة الأمنية الجنوبية تمثل أهمية قصوى لتنفيذ الخطط الأمنية لضمان أمن استقرار الوطن والمواطن الجنوبي، مشدداً على ضرورة أن تحافظ قوات الأمن الخاصة على جاهزيتها واستعداها العاليين لما سيوكل إليها من مهام، بحسب ما تضمنته بنود اتفاق الرياض.

ومن جانبه شكر العميد فضل باعش، الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، على حفاوة وحسن الاستقبال، مؤكداً استعداد قوات الأمن الخاصة لتنفيذ كافة المهام التي ستُوكل إليها، للمساهمة مع باقي الأجهزة الأمنية في حفظ أمن وسكينة العاصمة عدن وباقي المحافظات.