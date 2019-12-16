شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يسيطرون على منزل أول قائد للجيش في جنوب اليمن بعد الاستقلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد رسوم الصلاة في المساجد .. الحوثيون يفرضون ضريبة على كل عملية جراحية في المستشفيات الخاصة (.. شاهد وثيقة وتفاصل صادمة عيدروس الزبيدي : يلتقي قائد قوات الأمن الخاصة للشرعية .. وهذا تفاصيل مادار في اللقاء عاجل : الرئيس هادي يفاجئ الجميع ويصدر قرار جمهوري باقالة معين عبدالملك ويوقع قبل ساعات وبتعيين شخصية خلفاً (تفاصيل حصرية) القائد الشهيد : يكشف المستور وهو تحت التراب خفايا مافيا تهريب الأسلحة للحوثيين في تعز ويفضح القادة المتورطين والضابط الذي رفض 110 مليون ريالاً شهريّاً (تفاصيل صادمة تنشر لأول مرة)

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