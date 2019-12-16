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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...اغتيال رئيس الوزراء معين عبد الملك بطريقة مروعة ودون استخدام سلاح فتاك ( شاهد كيف تم اغتياله بطريقة خسيسة لا تخطر على بال احد )

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