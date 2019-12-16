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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو.. شاب يفاجئ بمشهد صادم في حمام حديقة بالإمارات وما وجده هناك كان مروعاً

تفاجأ شاب إماراتي بمشهد صادم داخل أحد الحمامات في حديقة عامة بإمارة أبو ظبي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوضح عثور الشاب الإماراتي على طفلة حديثة الولادة في حمام حديقة عامة.

وبحسب الفيديو المتداول فقد عثر شاب كان بصحبة والدته، على طفلة رضيعة في حمامات حديقة عامة بمدينة العين في إمارة أبو ظبي، وعلق الشاب بالقول: "يبدو من ملامحها أنها لأم آسيوية".



وتم نقل الرضيعة بواسطة سيارة الإسعاف الوطني إلى المستشفى وقاموا بقص الحبل السري للطفلة.

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ومن جانبها ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تتابع ملابسات الواقعة وجاري التحقيق في هذه الواقعة

وكانت إمارة الشارقة شهدت حادثة مماثلة حيث عثر إمام أحد المساجد بمنطقة نزوى بعد انتهائه من أداء صلاة الفجر على رضيعة عند الباب الداخلي للمسجد وهي ملفوفة بقطعة قماش.