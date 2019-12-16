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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد أول ظهور تلفزيوني.. عائلة الضابط السعودي الشمراني تقلب كل الموازين وتنسف كل الروايات السابقة وتكشف وصية ابنها المكتوبة قبل وفاته

فجرت عائلة الضابط السعودي منفذ الهجوم بالقاعدة الأمريكية في فلوريدا محمد الشمراني، مفاجأة جديدة ونفت تورُّط ابنها في الحادث الإرهابي، مشككة في التفاصيل التي ترويها الوسائل الإعلامية عن الحادثة، نظير ما عُرف عنه من انضباط وصلاح. وقال سعيد بن عبد الله الشمراني، والد المبتعث محمد، لبرنامج ” mbc في أسبوع :”تحدثت مع ابني صباح يوم الخميس، وأخبرني بأنه ذاهب إلى الدوام، وكان يقول: آسف يا أبي أني تأخرت في الرد عليك.

وتابع والده:”ولم أكن أشك واحدًا في المليون أن عنده أي ريبة أو أي نزعة غربية، وكان يستعد لإرسال دعوة لهم لحضور تخرجه الذي سيكون بعد شهر من الحادثة”، مشيرًا إلى أنه في الشهور الأخيرة لم يطرأ عليه أي تغيير.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد أول ظهور تلفزيوني.. عائلة الضابط السعودي الشمراني تقلب كل الموازين وتنسف كل الروايات السابقة وتكشف وصية ابنها المكتوبة قبل وفاته شاهد بالفيديو ..سعودي يجاهر بالمعصية مع شابة حسناء..ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم) عاجل وهااااام ...السلطات السعودية تحذر الجميع من عدم التسجيل في منصات الرصد واخر مهلة بعد غد الاربعاء والغرامة 100 الف ريال ورد للتو ..زوجة شقيق البشير تثير الرعب والهلع وتخيف كل السجانين بعد قيامها بهذا العمل داخل السجن ( شاهد ماذ فعلت ) خطير جدا ..الانتقالي يرعب كل ابناء المحافظات الشمالية ويصدر توجيهات صارمة للحزام الامني بتنفيذه فورا ودون تاخير Advertisements وردنا الان ...اغتيال رئيس الوزراء معين عبد الملك بطريقة مروعة ودون استخدام سلاح فتاك ( شاهد كيف تم اغتياله بطريقة خسيسة لا تخطر على بال احد ) الشيخة موزة والدة أمير قطر تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ( شاهد الهدية الضخمة ) ورد للتو..الشرعية تزف لليمنيين خبر كارثي ومدمر صعق كل اليمنيين في المناطق المحررة وغير المحررة لأنهم اسواء من الحرب ومن صواريخ التحالف شاهد بالفيديو ..محمد جميح يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنون يحيي الراعي ويثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر ( فيديو مخجل ) ورد للتو ..مصادر عمانية تؤكد ان السلطان قابوس في حالة موت سريري وتكشف السبب الصادم الذي يمنع الاعلان رسمبا عن وفاته ( تفاصيل خطيرة ) وأضاف “سعيد” إن حساب “تويتر” الذي ظهر باسم نجله مخترق؛ لأنه هاتف أخاه قبل الحادث بساعتين، أو ثلاث، يسأله :”هل تريد شيئًا؟”. وتابع : “تحدثت مع السفير، وأخبرنا بأنه يريد أن يرسل لنا جثة محمد، وسألنا: أنتم في أي منطقة؟ قلت له: نريد أن ترسلها لجدة حتى ندفنه بمكة. وعلمنا بعدها أن محمد كتب في وصيته الموجودة بملفه في الجامعة عند تسجيله أريد أن أُدفن في المدينة”. فيما قال أخو المبتعث إن أخاه هادئ، ورزين، وعاقل، ويحسب ألف حساب قبل أن يخطو أي خطوة. ليس بالسهولة أن يتخلى عن أهله، وهو رجل حُر، لا يحب الخطأ حتى على أقرب الناس له.

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