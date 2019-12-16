شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو ..سعودي يجاهر بالمعصية مع شابة حسناء..ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..سعودي يجاهر بالمعصية مع شابة حسناء..ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم)

في موقف صادم.. ظهر مواطن سعودي برفقة فتاة شابة، يطلب منها خلع العباية، ليداعبها ويمارس معها ما يحرمه الشرع الإسلامي .

وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصده "بويمن"، يظهر السعودي وهو يقول للفتاة: "نحن في زمن #الترفيه.. انتهى زمن العباية".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد أول ظهور تلفزيوني.. عائلة الضابط السعودي الشمراني تقلب كل الموازين وتنسف كل الروايات السابقة وتكشف وصية ابنها المكتوبة قبل وفاته

شاهد بالفيديو ..سعودي يجاهر بالمعصية مع شابة حسناء..ويصرخ: نحن في زمن الترفيه .. انتهى زمن العباية! (فيديو صادم)

عاجل وهااااام ...السلطات السعودية تحذر الجميع من عدم التسجيل في منصات الرصد واخر مهلة بعد غد الاربعاء والغرامة 100 الف ريال

ورد للتو ..زوجة شقيق البشير تثير الرعب والهلع وتخيف كل السجانين بعد قيامها بهذا العمل داخل السجن ( شاهد ماذ فعلت )

خطير جدا ..الانتقالي يرعب كل ابناء المحافظات الشمالية ويصدر توجيهات صارمة للحزام الامني بتنفيذه فورا ودون تاخير

Advertisements

وردنا الان ...اغتيال رئيس الوزراء معين عبد الملك بطريقة مروعة ودون استخدام سلاح فتاك ( شاهد كيف تم اغتياله بطريقة خسيسة لا تخطر على بال احد )

الشيخة موزة والدة أمير قطر تباغت السعودية والامارات وتقدم للرئيس التركي اردوغان هدية لاتقدر بثمن لم يكن حتى يحلم بها ( شاهد الهدية الضخمة )

ورد للتو..الشرعية تزف لليمنيين خبر كارثي ومدمر صعق كل اليمنيين في المناطق المحررة وغير المحررة لأنهم اسواء من الحرب ومن صواريخ التحالف

شاهد بالفيديو ..محمد جميح يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنون يحيي الراعي ويثلج صدر الرئيس هادي والجنرال الاحمر ( فيديو مخجل )

ورد للتو ..مصادر عمانية تؤكد ان السلطان قابوس في حالة موت سريري وتكشف السبب الصادم الذي يمنع الاعلان رسمبا عن وفاته ( تفاصيل خطيرة )

وقد لاحقى المقطع اتسياء كبيرا على مواقع التواصل ، من الناشطين السعوديين والخليجيين، كونه مجاهرة بالعصية وتحد لقيم وتقاليد الشعب السعودي.

يتزامن هذا مع حملة الانتفاح على القيم الغربية، التي يقودها في المملكة، ولي العهد محمد بن سلمان، عبر هيئة الترفيه.