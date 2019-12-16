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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااااام ...السلطات السعودية تحذر الجميع من عدم التسجيل في منصات الرصد واخر مهلة بعد غد الاربعاء والغرامة 100 الف ريال

2019/12/16 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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