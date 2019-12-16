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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير جدا ..الانتقالي يرعب كل ابناء المحافظات الشمالية ويصدر توجيهات صارمة للحزام الامني بتنفيذه فورا ودون تاخير

اصدرت عمليات الدعم والاسناد في العاصمة المؤقتة عدن، تعميما أمنيا جديدا إلى كل تاجر‏ ‏أو مواطن أو أسرة شمالية او جنوبية ‏متواجدة في عدن وتتعرض للابتزاز ‏أو الإهانة من ‏قبل عساكر او بلاطجة ‏يدعون تبعيتهم للحزام الامني او الامن العام، بأن عليهم التواصل مع العمليات التابعة للحزام الامني أو إدارة أمن عدن فورآ.

وأكد البلاغ الصادر أمس عن قوات الحزام الأمني، ان عمليات الدعم والإسناد والحزام الأمني وقوات الطوارئ، ستتلقى أي بلاغ من المواطنين عن أي اعتداء او اي اعمال همجيه من عناصر خارجه علی النظام والقانون في العاصمة عدن

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