شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ...بعد ان تخطى حاجز ال"600"...خبير اقتصادي يفجر مفاجأة غير متوقعة حول أسعار صرف الريال اليمني خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حسب اراء خبير اقتصادي من المتوقع أن يشهد سعر الريال اليمني تحسنا بعد ان شهد هبوط مفاجئ مطلع خلال الأيام القادمة .

واكد الخبير أن سعر الصرف للريال اليمني لن يتجاوز في حال ارتفاعه حاجز 600 ريال للدولار وسيعاود الانخفاض بنحو 300 ريالا.

جديد "الخليج 365"

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وبحسب المصدر اونلاين نقلا عن مسؤول حكومي قال ان مبلغ رواتب القوات المشتركة الذي تدفعه السعودية دخل حسابات البنك المركزي الذي يقوم بمصارفتها ونتوقع أن يشهد الريال تحسنا خلال اليومين القادمين .

وقالت الحكومة اليمنية إن استقرار الريال نسبيا خلال الفترة الأخيرة يرجع الى الاجراءات الاقتصادية التي نفذتها بخصوص تنظيم سوق المشتقات مؤكدة أنها حققت نتائج إيجابية بالمساهمة في تعزيز قيمة واستقرار سعر العملة الوطنية عند حدود معقولة بلغ متوسطها 516 ريال للدولار الواحد.

ومن جهته توقع فاروق الكمالي المختص في الشأن الاقتصادي أن يشهد الريال تحسنا مؤقتا بعد وصول رواتب القوات المشتركة وأن يتراجع سعر الدولار أمام الريال اليمني إلى 580 من 595 ريالا للدولار .