أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

المليشيات تحتجز وتصادر منزل قائد الجيش الاسبق في الجنوب بصنعاء الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442502/ ميليشيات الحوثي تهدد بطرد المنظمات الدولية من اليمن الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442503/ الأحياء السكنية في الحديدة والمزارع تحت نيران المدفعية والقناصة الحوثية مجددا الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442504/ تدشين مشروع دعم صندوق النظافة ب 12 عربة "قلاب" بالمهرة الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442505/ محافظ حضرموت يُطلع وزير التعليم العالي على المشاريع التطويرية بالمحافظة الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442506/ شاب حضرمي يشتري ساعة يد بـ 5 آلاف ريال.. ويكتشف أن سعرها أكثر من 700 يورو “صور“ الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442507/ مصرع قيادي حوثي بارز في الضالع الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442509/ Advertisements مصرع مجاميع حوثية بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442510/ سلطان ولاية باهانق الماليزية يكرم شاب حضرمي حصد المركز الأول في البحث العلمي الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442512/ عناصر إخوانية تعتقل جرحى أثناء إسعافهم من عتق إلى حضرموت الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442514/ https://www.elyamnelaraby.com/442516/ انتهاء مخيمي الرعاية الإسلامية الخاص بأمراض العيون بساحل حضرموت الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442517/ غدا.. المكلا تستعد لانطلاق مؤتمر المرأة الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442518/ تدشين ندوة سياسية "تحت عنوان اتفاقية الرياض .. فرص وتحديات" في عدن الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442519/ الحكومة تحذر من أعمال الحوثي العبثية في البحر الأحمر الأحد 15 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442520/

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