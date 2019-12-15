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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
خاص
ينشر "الخليج 365" عناوين أبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:
المليشيات تحتجز وتصادر منزل قائد الجيش الاسبق في الجنوب بصنعاء الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442502/
ميليشيات الحوثي تهدد بطرد المنظمات الدولية من اليمن الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442503/
الأحياء السكنية في الحديدة والمزارع تحت نيران المدفعية والقناصة الحوثية مجددا الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442504/
تدشين مشروع دعم صندوق النظافة ب 12 عربة "قلاب" بالمهرة الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442505/
محافظ حضرموت يُطلع وزير التعليم العالي على المشاريع التطويرية بالمحافظة الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442506/
شاب حضرمي يشتري ساعة يد بـ 5 آلاف ريال.. ويكتشف أن سعرها أكثر من 700 يورو “صور“ الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442507/
مصرع قيادي حوثي بارز في الضالع الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442509/
مصرع مجاميع حوثية بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442510/
سلطان ولاية باهانق الماليزية يكرم شاب حضرمي حصد المركز الأول في البحث العلمي الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442512/
عناصر إخوانية تعتقل جرحى أثناء إسعافهم من عتق إلى حضرموت الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442514/
https://www.elyamnelaraby.com/442516/
انتهاء مخيمي الرعاية الإسلامية الخاص بأمراض العيون بساحل حضرموت الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442517/
غدا.. المكلا تستعد لانطلاق مؤتمر المرأة الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442518/
تدشين ندوة سياسية "تحت عنوان اتفاقية الرياض .. فرص وتحديات" في عدن الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442519/
الحكومة تحذر من أعمال الحوثي العبثية في البحر الأحمر الأحد 15 ديسمبر 2019
https://www.elyamnelaraby.com/442520/
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