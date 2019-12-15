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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاب من مأرب يطالب بالافراج عن أخيه المعتقل من قبل قوات موالية للاصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - مأرب
وجه مواطن من أبناء محافظة مأرب مناشدة، لكافة المنظمات المحلية والدولية الإنسانية، بالتدخل العاجل والنظر في قضية اختطاف شقيقه دحان بن هادي، الذي يتعرض لكافة أنواع التعذيب الجسدي، والتهديد في السجن، من قبل قوات الشرعية التابعة للاخوان في المدينة.
وقال مثنى وهو أخ المختطف، إن قوات في الشرعية موالية الإصلاح في مأرب، اختطفت شقيقه دحان، في طريق المسبله، الجمعة الماضية، بدون وجه حق يذكر، واخفته في أحد سجونها.
وطالب مثنى بسرعة الإفراج عن شقيقه ، مشيرا إلى أن أهالي المختطف حاولوا معرفة سبب اختطافه من قبل قوات أمن الشرعية إلا انهم لم يتلقوا أي رد.
وأكد مثنى ان السلطات منعتهم من إيصال العلاج لدحان الذي يستخدمه بشكل يومي، كونه يعاني من مرض نفسي.
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