وكيل قطاع المرأة تؤكد ضرورة الاهتمام بالتجارب النسوية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - مأرب
أكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة نادية عبدالله اليوم، أن محافظة مأرب توفر فرصا واعدة للمرأة للولوج إلى عالم سيدات الأعمال والإسهام الفعال في التنمية.
وأشادت خلال حضورها ، اليوم السبت، افتتاح بوتيك راقية في شارع الجامعة بمدينة مأرب، والتابع لمستثمرات نساء، بمثل هذه المشاريع، التي تمثل تجربة رائدة للمرأة في عالم التجارة والمال والأعمال في المحافظة.
وأكدت على ضرورة الاهتمام بهذه التجارب النسوية في مختلف المجالات، وتشجيعها بما يساعد المرأة على المنافسة في القطاع الاقتصادي والاستثماري الواعدة في المحافظة، وتمكينها من خدمة المجتمع وخلق فرص عمل جديدة للنساء.
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