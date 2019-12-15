شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين ندوة سياسية "تحت عنوان اتفاقية الرياض .. فرص وتحديات" في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

عقدت يوم أمس السبت بالعاصمة عدن، ندوة السياسية التي نظمها مركز مدار للدراسات والبحوث تحت عنوان اتفاقية الرياض .. فرص وتحديات، تلخصت أهم المخرجات.



وجاءت الندوة بمشاركة فضل الجعدي الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي و بحضور مايقارب سبعون مشارك ومشاركة من أكاديميون وخبراء سياسيون و باحثون ينتمون إلى مختلف الشرائح الاجتماعية و القوى السياسية.

وفي الندوة تم مناقشة عدد من الأوراق المتعلقة بالفرص والتحديات المتوقعة من إتفاقية الرياض و الموقع بين الحكومة الشرعية و المجلس الانتقالي الجنوبي،وقد تلخصت مجمل هذه الأوراق و النقاشات التي أدلى بها المشاركين إلى الأتي :

أولآ: الفرص :

ًً- حققت إتفاقية الرياض إعتراف واضح للمجلس الإنتقالي الجنوبي، ووضع للقضية الجنوبية مشروعية دولية .

ـ ضم القوات الجنوبية الغير مرقمة إلى قوام وزارة الداخلية ووزارة الدفاع .

ـ الشراكة في تشكيل الحكومة مما يعطي فرصة للمجلس في رسم السياسة العامة للدولة واشاركه في إدارة الجنوب.

ـ تمديد فترة بقاء الشرعية حتى نهاية الحرب وإعادة تصحيح علاقاتها مع التحالف .

ـ منح الشرعية فرصة العودة لعدن وممارسة مهامها .

ـ إعطاء الشرعية فرصة لترتيب صفوفها وتقوية جبهتها العسكرية لمواجهة القوات الإنقلابية الحوثية .

ـ تقوية العلاقة مع شركاء التحالف من خلال إزالة التوتر في المناطق الجنوبية .

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ـ إنقاذ التحالف من المأزق الذي أدى إلى إطالة أمد الحرب بسبب صراع الأطراف التابعة له .

ثانياً : التحديات :

ـ عدم وجود النية الصادقة لتنفيذ بنود الإتفاق من قبل الشرعية منذ البداية بدليل الحوار الغير مباشر.

ـ عدم وجود آلية واضحة لتنفيذ بنود الإتفاق فأغلب البنود يشوبها الغموض .

- إتباع المملكة العربية السعودية سياسة الحفاظ على الحلفاء وذلك يحول دون تنفيذ الإتفاق بحق الحلفاء أنفسهم .

ثالثاً : التوصيات :

١. تشكيل فريق قانوني سياسي أمني عسكري إقتصادي لدراسة الإتفاق وتفسيره ووضع إستراتيجية شاملة للتنفيذ تتوافق مع تطلعات وطموحات شعب الجنوب .

٢.نوصي دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بسرعة تشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذ بنود الاتفاق من كافة الأطراف .

٣. نوصي بسرعة سحب القوات العسكرية من شبوة وشقرة والعودة إلى ثكناتها في مأرب وخروج القوات من وادي حضرموت والمهرة والتوجه إلى جبهات القتال إثباتاً لحسن النوايا من قبل الشرعية .

٤. نوصي سلطة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية بتعزيز سلطتها وتثبيت سلطة القانون ومحاربو الإرهاب والإختلالات الأمنية والبسط العشوائي على الأراضي .

٥.نوصي سرعة تشكيل حكومة تكنوقراطية للقيام بدورها الوظيفي في الأجهزة والمؤسسات الحكومية.