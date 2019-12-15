غدا.. المكلا تستعد لانطلاق مؤتمر المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

بمشاركة "٣٠٠ " شخصية من جميع مديريات محافظة حضرموت، تنطلق يوم غداً الاثنين في مدينة المكلا، فعاليات مؤتمر المرأة في حضرموت، ، وبدعم من مشروع دعم الاستقرار في اليمن " sspy " وبرنامج الحكم الرشيد " ggc " التابعان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي " giz "، وبتنفيذ السلطة المحلية في المحافظة .



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وسيناقش المؤتمر المحاور التالية : المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، المحور التعليمي، المحور الصحي، المحور السياسي، المحور القانوني والحقوقي، محور السلام والاستقرار، ومحور مكافحة الفساد .

وسينطلق المؤتمر يومي ( ١٦ - ١٧ ) من شهر ديسمبر الحالي، يهدف من خلالها المشاركون وذلك حسب إعلان المؤتمر ” إلى أن يخرج المؤتمر بقرارت وتوصيات وإعداد رؤية استراتيجية وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ تفيد المرأة