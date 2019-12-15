انتهاء مخيمي الرعاية الإسلامية الخاص بأمراض العيون بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

انتهت أعمال المخيمين الطبيين المجانيين لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللذين أقيما في ساحل حضرموت بتمويل من جمعية الرعاية الإسلامية وإشراف العون المباشر ـ مكتب اليمن على مدى ثمانية أيام.

وقالت المتخصصة في العمل الإنساني المدير الإقليمي لمكتب العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إن الإقبال الشديد على المخيم الذي تم تدشينه في 3 ديسمبر وكان يستهدف إجراء (200) عملية لإعادة البصر، حتم إضافة مخيم آخر لاستيعاب الأعداد الهائلة من المرضى.

وأكدت أن المخيمين قدما الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية، التي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى المعوزين وزيادة الوعي المجتمعي حول أمراض العيون وأفضل سبل العلاج والوقاية.

وأوضحت أن المخيمين جاءا في إطار التعاون الثنائي بين العون المباشر والرعاية الإسلامية لتلبية احتياجات الشعب اليمني، إذ تمول الرعاية الإسلامية حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في اليمن إلى جانب المخيمات الطبية التي استفاد منها الآلاف من الأهالي للحد من تداعيات الأحداث والمساهمة في إعادة الحياة في محافظات اليمن بإشراف العون المباشر .

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وأضافت العسعوسي : "نأمل أن يستمر هذا التعاون المثمر الذي يعود بالنفع على أشقائنا في اليمن ويسهم في تخفيف معاناتهم المتزايدة بسبب أوضاع البلد غير المستقرة"

فيما قال منسق المخيمات الطبية المجانية بمكتب العون المباشر فريد الدهمشي، إن المخيمين قدما الخدمات الصحية والعلاجية المجانية، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة (2826)، وتم إجراء (483) عملية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بتقنية الفاكو "الموجات فوق الصوتية".

وأشار إلى إجراء فحوصات مخبرية لعدد (526) ومعاينات باطنة لـ (526) وتوزيع العلاجات المجانية على (632) فضلاً عن توزيع النظارات على (483)، واستفادة (1060) شخصاً من نشاط التوعية والتثقيف بأمراض العيون.

وأوضح الدهمشي أن المخيمين أقيما في الفترة من 3 ـ 10 ديسمبر الجاري ونفذتهما مؤسسة البصر الخيرية العالمية ومستشفى هيا اليحيا لطب العيون في مدينة المكلا.

وتوجهت العسعوسي بالشكر والتقدير لجمعية الرعاية الإسلامية لتبنيها تمويل المخيم وحرصها على تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تجسد العطاء السخي لأبناء الكويت، كما عبرت عن الشكر لجميع الشركاء المساهمين في تنفيذ المخيم مؤسسة البصر العالمية ومستشفى هيا اليحيا والسلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والفرق الطبية والتطوعية وفريق العون المباشر.

وجمعية الرعاية الإسلامية جمعية نسائية خيرية دولية تعمل على تقديم برامج ومشاريع ثقافية وتنموية واجتماعية للفتيات وأفراد الأسرة من خلال شراكات وتعاون مع المؤسسات المجتمعية.