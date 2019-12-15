جوازات وادي حضرموت تعاود عملها بعد أسبوعين من التوقف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

استأنف فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في وادي حضرموت، اليوم العمل بعد توقف لأكثر من أسبوعين.



وقال مدير فرع المصلحة الرائد مساعد بن طالب إن الفرع سوف يبدأ من مطلع يناير القادم بتطبيق نظام الحجز الإلكتروني لطالبي الحصول على الجوازات.

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وأضاف بن طالب أن الحجز الإلكتروني سيعمل على تخفيف الازدحام للمواطنين وسوف يسهل لهم عملية الحصول على الجوازات.

وكان الفرع قد توقف عن العمل لأكثر من أسبوعين بعد رفض مدير المصلحة السابق قرار إقالته وتعيين بدلًا عنه الرائد مساعد بن طالب، مما جعل فرع مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة حضرموت إيقاف التعامل مع فرع المصلحة في حضرموت الوادي حتى تمت عملية التسليم والاستلام بين مدير الفرع السابق والمدير الجديد مساعد بن طالب.

وتشهد مصلحة الهجرة والجوازات في حضرموت الوادي والساحل إقبالًا متزايدًا من المواطنين للحصول على الجوازات من عدة محافظات يمنية .