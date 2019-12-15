عناصر إخوانية تعتقل جرحى أثناء إسعافهم من عتق إلى حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

أكد مصادر محلية بمدينة عتق في محافظة شبوة أن نقطة أمنية تقع بالقرب من مدخل المدينة وترابط فيها عناصر مسلحة تنتمي لحزب الإصلاح وتابعة لحكومة اليمن الشرعية، اعترضت، طريق سيارة إسعاف أثناء مرورها بتلك النقطة في طريقها إلى محافظة حضرموت لنقل أحد الجرحى من أفراد الحزام الأمني لقطاع المحفد بمحافظة أبين.



وقالت المصادر إن سيارة الإسعاف وبعد أن منعها أفراد تلك النقطة من المرور ومواصلة طريقها صوب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اضطرت إلى التوجه بالجريح ويدعى علي مفتاح محمد الكازمي، إلى المستشفى الحكومي في مدينة عتق، ليتلقى الإسعافات والعلاج اللازم.

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وأكدت المصادر أن الجريح علي الكازمي وأثناء وجوده في المستشفى الحكومي بمدينة عتق، تعرض لمعاملة سيئة وغير إنسانية، مبينا أن قائد ما يسمى بقوات الأمن الخاصة في شبوة، المدعو عبدربه لعكب الشريف البيحاني، أقدم على اختطاف الجريح الكازمي مباشرة بعد خروجه من غرفة العمليات في المستشفى، واقتاده إلى أحد السجون السرية التابعة لقوات الأمن الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصرفات الاستفزازية وغير القانونية التي تمارسها العناصر المسلحة المنتمية لحزب الإصلاح والتابعة لحكومة اليمن الشرعية منذ قدومها من مأرب الشمالية واجتياحها لمحافظة شبوة، أصبحت تكرر كثيرا وتطال الجرحى والمصابين الجنوبيين، وخاصة من المنتسبين للأحزمة الأمنية، حيث يمنع وصولهم إلى المستشفيات، كما يتعرضون للخطف والأسر.

وفي السياق ذاته دان بلاغ صادر عن المجموعة الجنوبية المستقلة تلك الأعمال التي وصفها بـ "الإجرامية والمخالفة للقوانين الدولية الإنسانية ضد الجرحى والمصابين"، داعيا المنظمات الدولية والحقوقية كافة إلى الضغط على الحكومة اليمنية للإفراج عن المختطفين الجرحى وإعادتهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.