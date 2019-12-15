سلطان ولاية باهانق الماليزية يكرم شاب حضرمي حصد المركز الأول في البحث العلمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 كرم سلطان ولاية " باهانق" الماليزية طالب يمني بعد أن حصد بحثه المركز الأول في جامعة الولاية كأفضل بحث علمي.

Advertisements ونال الطالب محمد بن علي الحاج من محافظة حضرموت شهادة البكالوريوس حاصداً المركز الأول مع مرتبة الشرف من كلية الإدارة الصناعية تخصص " إدارة التكنولوجيا الصناعية" بجامعة باهانق الماليزية. وحاز بحث تخرجه الذي حمل عنوان " التنمية المستدامة في المجال الصناعي والإداري والجامعات " على جائزة جامعة باهانق بعد أن أحتل المركز الأول. حضر حفل التكريم عدد من مسؤولي الولاية والشخصيات الأكاديمية بجامعة باهانق.

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