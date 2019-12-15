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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع مجاميع حوثية بنيران القوات المشتركة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
لقي 28 عنصرا من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية ، مصرعهم فيما أصيب آخرين خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها عناصر المليشيا على مواقع جنوب محافظة الحديدة.
وأكدت مصادر وصول جثث 4 قتلى و24 مصاباً من عناصر الميليشيات الحوثية، يومنا هذا الأحد، إلى مستشفيات بصنعاء والحديدة وذلك إثر تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيات في مناطق عدة بالساحل الغربي اليمني .
من جهتها أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات الحوثية ، دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها باتجاه مناطق متفرقة من مديريات الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري المستمرو الواسع في محاولة لتفجير الوضع عسكريا والقضاء تماما على عملية السلام في المنطقة .
الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي مستمرة في شن هجمات واسعة بين الحين والآخر على مناطق عدة جنوبي الحديدة ،غير أن ابطال المشتركة كانوا لهم بالمرصاد وتصدوا لهم مكبدين الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد
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