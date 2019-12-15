شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي حوثي بارز في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أفشلت القوات الجنوبية محاولات مليشيات الحوثي، اليوم الأحد، في استعادة أي من المواقع التي خسرتها مؤخرا في بتار والحشاء.

وخاضت القوات الجنوبية مواجهات عنيفة مع المليشيات من ساعات الفجر الأولى وحتى الثامنة صباحا. Advertisements وأحكمت القوات الجنوبية سيطرتها يوم السبت على مواقع الحرة وبتار وحبيل يحيى. ولقي قيادي حوثي كبير مصرعه متأثراً بإصابات خطيرة لحقت به في معركة اليوم الأحد في جبهة بتار. ويوم السبت تمكنت قوات اللواء الخامس صاعقة المتمركزة في بلدة مريس شمال الضالع من رصد وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات في سماء مواقع القوات الجنوبية.

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